Ситуация на горнолыжной базе «ЗиЛ»: комментарий Налоговой службы

«Директор ОсОО «Зил Компани» в попытках уйти от ответственности намеренно вводит общественность в заблуждение», — заявили 24.kg в Государственной налоговой службе.

В ведомстве отмечают, что высказывания генерального директора «ЗиЛ» Акбара Розиева не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общественность. По мнению налоговиков, это делается, чтобы оказать давление на Верховный суд и уйти от ответственности за нарушение налогового законодательства.

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«Сейчас идут судебные разбирательства между ГНС и ОсОО, которые связаны с доначислением налоговых обязательств. Но, к сожалению, Акбар Розиев снова использует СМИ, пытаясь сформировать негативное мнение вокруг законных действий фискального органа. Ранее он также изложил факты, не соответствующие действительности. При этом обвинил государство в лице налогового органа в действиях по рейдерскому захвату его фирмы из-за многомилионных штрафных санкций, наложенных по итогам налоговых проверок», — проинформировали в ГНС.

«ГНС является государственным исполнительным органом КР, осуществляющим свои функции по обеспечению контроля за соблюдением налогового законодательства и, соответственно, в своих действиях строго придерживается действующего законодательства КР. Согласно нормам Конституции КР, правосудие осуществляется только судом. Суды являются независимыми и ГНС как исполнительный орган не может и не вправе оказывать какого-либо давления на решения судебных органов», — заключили в ведомстве.