К концу июня число случаев коронавируса в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи

К концу июня число случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи. Об этом журналистам сообщил претендент на пост премьер-министра Кубатбек Боронов.

По его словам, таков прогноз по кривой заражения COVID-19. Он добавил, Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, вероятно, возглавит Алмазбек Баатырбеков — кандидат на пост первого вице-премьер-министра.

«Баатырбеков согласился поработать, он не пойдет на выборы. Я, кстати, тоже не пойду на них», — сказал Кубатбек Боронов.

Накануне Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы правительства два года.

Сегодня коалиция парламентского большинства в должности нового премьер-министра утвердила Кубатбека Боронова.