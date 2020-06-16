16:17
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

К концу июня число случаев коронавируса в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи

К концу июня число случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи. Об этом журналистам сообщил претендент на пост премьер-министра Кубатбек Боронов.

По его словам, таков прогноз по кривой заражения COVID-19. Он добавил, Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, вероятно, возглавит Алмазбек Баатырбеков — кандидат на пост первого вице-премьер-министра.

«Баатырбеков согласился поработать, он не пойдет на выборы. Я, кстати, тоже не пойду на них», — сказал Кубатбек Боронов.

Накануне Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы правительства два года. 

Сегодня коалиция парламентского большинства в должности нового премьер-министра утвердила Кубатбека Боронова
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156240/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекте COVID-19 вирусунун өсүү коркунучу бар бирок жолдор жабылбайт
Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
Лечение зараженных коронавирусом в Кыргызстане стоит от 3 до 132 тысяч сомов
Детские сады в Бишкеке заработали только в двух районах
Коалиция большинства утвердила Кубатбека Боронова на пост технического премьера
Кубатбек Боронов: Выборы в парламент пройдут, скорее всего, в срок
В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирус
Кубатбеку Боронову напомнили о предшественниках, которые сейчас сидят в тюрьме
Кубатбек Боронов обещает, что медики и милиционеры получат компенсации
Кубатбек Боронов рассказал, с чего начнет и кого назначит главой аппарата
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Институт INAI.kg: секрет успеха&nbsp;&mdash; полное погружение в&nbsp;IT Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
16 июня, вторник
16:04
Дело энергетиков. Сапару Исакову хотят назначить государственного защитника Дело энергетиков. Сапару Исакову хотят назначить госуда...
16:02
Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег»
15:48
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд
15:48
К концу июня число случаев коронавируса в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи
15:46
В соцсетях опубликовали видео избиения Эмильбека Кимсанова в СИЗО