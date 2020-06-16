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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Истязание женщины в Сузаке. Потерпевшая оказалась инвалидом второй группы

Жестоко избитая супругом женщина в Сузакском районе — инвалид второй группы. Об этом сообщил представитель Сузакского управления труда и социального развития Абдикерим Мусаев.

По его словам, истязание со стороны мужа могло привести к более тяжелым последствиям.

Два года назад женщина перенесла операцию на сердце.

«Родственники супругов поделились на два лагеря. Родственники женщины желают добиться наказания для насильника, мужчины — хотят увести его от ответственности. Причем более подробно рассказать о случившемся не дает их 24-летний сын, на которого, в свою очередь, давят родственники отца», — сказал Абдикерим Мусаев.

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Отметим, избитая в Сузакском районе мужем жертва семейного насилия вчера написала встречное заявление. Она указала, что простила обидчика. Однако, по данным источников, родственники супруга заставили ее написать заявление.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Решением суда он арестован на 15 суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156212/
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