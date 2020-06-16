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Общество

Сборы за поставку поливной воды покрывают затраты всего на 30 процентов

Сборы за поставку поливной воды покрывают затраты всего на 30 процентов. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Госагентства водных ресурсов Абдыбай Джайлообаев.

По его словам, оплата за услуги по поставке воды составляет 3 тыйына за кубометр. «Это касается государственных оросительных сетей. Мы подаем воду ассоциациям водопользователей, а те уже непосредственно доводят ее до своих членов. На общем собрании члены АВП могут дополнительно установить свои тарифы, чтобы содержать штат, каналы, инфраструктуру и так далее. Тарифы могут отличаться», — сказал Абдыбай Джайлообаев.

Он отметил, что действующий тариф в 3 тыйына покрывает от силы до 30 процентов необходимых затрат, поэтому есть необходимость его повышения. «Но, если поднимем тариф до себестоимости, никто не сможет его осилить. Себестоимость разнится в зависимости от того, каким видом подается вода. Если, к примеру, с помощью насосных станций, то выходит очень дорого. Мы выдвигали инициативу повышения тарифов до 10 тыйынов за кубометр, но это пока не нашло поддержки», — добавил замдиректора госагентства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156111/
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