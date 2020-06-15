14:25
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Надбавки силовикам. Минфин уточняет списки сотрудников, которым положены выплаты

«На сегодня уточняются списки сотрудников, идет расчет», — заявил заместитель министра финансов Марлен Амандыков, говоря о выплатах надбавок сотрудникам силовых структур.

«В ближайшее время будет решение правительства о выделении этих средств», — сообщил он.

Марлен Амандыков отметил, что зарплату силовикам выплатили вовремя. Сейчас речь о средствах, которые полагаются по закону за работу в чрезвычайных ситуациях.

Накануне появилась информация, что участковые отказываются выходить на службу, потому что им не выплатили положенные надбавки. Позже в ГУВД Бишкека эти данные опровергли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156060/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Акция протеста против семейного насилия. Не обошлось без провокаций
МВД в очередной раз обещает выплатить компенсацию милиционерам
В Кыргызстане за сутки утонули три человека
В Кара-Суйском районе по-прежнему после 20.30 нельзя посещать общественные места
В Бишкекском ГОМ-1 у 10 сотрудников коронавирус, но отдел продолжает работать
Обсуждение законопроекта об НКО. Чиновник из Минфина дает пояснения
В городе Ош уволили милиционера, нагрубившего водителю
Семье умершего от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатили миллион сомов
Милиционера, охранявшего Минздрав, выписали из обсерватора
В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Ата Мекен&raquo; возьмет не&nbsp;менее 33&nbsp;мест на&nbsp;выборах-2020 «Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ACIBADEM: противостоять раку лучше командой! ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
15 июня, понедельник
14:19
Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Китая Си Цзиньпина с днем рождения Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Китая Си Цзиньпина...
14:00
Как коронавирус повлиял на бюджет столицы, или Кому придется затянуть пояса
13:49
Надбавки силовикам. Минфин уточняет списки сотрудников, которым положены выплаты
13:28
Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь
13:24
Канат Хасанов заявил о выходе из «Чон казата». В движении это отрицают