Надбавки силовикам. Минфин уточняет списки сотрудников, которым положены выплаты

«На сегодня уточняются списки сотрудников, идет расчет», — заявил заместитель министра финансов Марлен Амандыков, говоря о выплатах надбавок сотрудникам силовых структур.

«В ближайшее время будет решение правительства о выделении этих средств», — сообщил он.

Марлен Амандыков отметил, что зарплату силовикам выплатили вовремя. Сейчас речь о средствах, которые полагаются по закону за работу в чрезвычайных ситуациях.

Накануне появилась информация, что участковые отказываются выходить на службу, потому что им не выплатили положенные надбавки. Позже в ГУВД Бишкека эти данные опровергли.