Плевать хотели на правила. «Кайнар» закрыли за игнорирование санитарных норм

Ресторан «Кайнар» принудительно закрыли за несоблюдение предписаний Минздрава и мэрии Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

По его данным, сегодня заведение оштрафовали уже в третий раз и санитарный патруль принял решение опечатать ресторан «Кайнар» до особого распоряжения.

Сегодня на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что кафе, рестораны, магазины и общественный транспорт будут закрывать за несоблюдение санитарных правил.

Напомним, накануне в ресторане проводил поминки экс-депутат Омурбек Бабанов. Несмотря на штраф, сегодня в ресторане вновь прошло массовое мероприятие.

Ранее санитарный патруль приостановил работу караоке-баров Centre Bar, Live Bar, кафе «Ыр Кесе», игрового клуба Boot Camp.