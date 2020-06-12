У энергетиков есть несколько вариантов запуска ТЭЦ-2 в Бишкеке

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов посетил ТЭЦ-2 в Бишкеке и подстанцию 220/110/10 кВ «Ала-Арча». Об этом сообщили в пресс-службе ГКПЭН.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев рассказал о вариантах реабилитации ТЭЦ в теплофикационном режиме, режиме комбинированной выработки электро-теплоэнергии с использованием основного топлива — природный газ, в качестве резервного топлива — мазут. Кроме того, предложен вариант по строительству парогазовой установки на территории ТЭЦ-2 с комбинированной выработкой электро-теплоэнергии.

Напомним, что для улучшения теплоснабжения столицы в 1986 году под строительство Пиковой котельной для Фрунзе и трасс внешних инженерных коммуникаций к ней было выделено 138,49 гектара земель. Из них 77,1 гектара выданы в постоянное пользование.

На сегодня земельный участок ТЭЦ-2 составляет 62,22 гектара.

«Эмиль Осмонбетов отметил, что ТЭЦ-2 нужна городу и необходимо поскорее ее достроить, а также обеспечить тепловой энергией расположенные вблизи дома», — говорится в сообщении.

На подстанции «Ала-Арча» обсужден вопрос о необходимости замены нынешних автотрансформаторов более мощными в связи с увеличением нагрузки.