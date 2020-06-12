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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мошенники обещали кыргызстанцам возвращение на родину. Обманули

Мигранты из Кыргызстана 10-11 июня пытались выехать из Москвы на автобусах в сторону российско-казахстанской границы в Оренбургской области для возвращения на родину, билеты на автобусы им продавали по 3 тысячи рублей. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

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По его данным, дипломатам удалось предотвратить несогласованный с казахстанской стороной выезд кыргызстанцев.

На месте проведена разъяснительная работа — границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Гражданам дали возможность временно переждать в хостелах Москвы, их обеспечат продуктами питания за счет средств посольства.

Сейчас устанавливают личности провокаторов, которые обманом хотели заработать на кыргызстанцах. Представительство МВД КР в РФ попросило водителей автобусов вернуть деньги обманутым людям. Мошенников ищут.

Посольство призывает граждан не верить недостоверной информации о выезде в Кыргызстан наземным транспортом через российско-казахстанскую границу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155744/
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