Цифровизация. В Оше запустят систему электронной скорой помощи и 3D-карту города

В Оше запустят ряд проектов по совершенствованию цифровизации государственных услуг. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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По ее данным, сегодня мэр Оша Таалайбек Сарыбашов встретился со специалистами отдела управления внешних связей и аналитики мэрии.

На встрече презентовали новые проекты по дальнейшей цифровизации деятельности госорганов и муниципальных служб. В том числе программ по улучшению систем электронного документооборота, веб-портала, скорой помощи, электронной системы муниципальной собственности, «Социальный паспорт малоимущих семей» и 3D-карты города.

Представили также проекты по организации центра цифровых технологий при органах местного самоуправления, созданию реестра электронной карты подземных коммуникаций, повышения взаимодействия государственных и муниципальных структур по оказанию услуг населению через активное внедрение передовых цифровых технологий.