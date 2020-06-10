Адвокат обжаловал законность обыска в доме депутата Кубанычбека Жумалиева

Коллегия Бишкекского городского суда запросила у ГСБЭП материалы досудебного производства в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Об этом 24.kg сообщил адвокат парламентария Бактыбек Жумашев.

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По его словам, сегодня состоялось рассмотрение жалобы на постановление Первомайского районного суда о даче разрешения на обыск в доме у депутата.

«Следственный судья нарушил Закон «О статусе депутата ЖК КР», а именно статьи, где указано, что жилье депутата парламента обыску не подлежит. Следствие и прокуратура должны были действовать, руководствуясь законом об отдельных полномочиях прокуратуры. То есть следственные действия в отношении моего подзащитного должны были начаться после того, как генпрокурор уведомит его о подозрении в совершении преступления», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, в рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения в доме депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева Финпол провел обыск. Ранее ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.