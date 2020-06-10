Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном

Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ с 15 июля 2020 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании возобновят регулярные рейсы в страны ЕАЭС. Согласно заявлениям представителей министерства транспорта России, с 15 июля вылететь из России можно будет в любую из стран СНГ так же, как и прибыть из столицы любой из них.

Перечень стран, доступных для авиаперелета из России и обратно, будет расширен с 1 августа значительно, дополнили в ассоциации.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

Расписание авиасообщения между РФ и Кыргызстаном пока неизвестно.