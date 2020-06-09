В каких случаях у чиновника конфискуют имущество, рассказал Эркин Асрандиев

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку депутаты рассматривали в режиме первого чтения изменения в закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности.

По словам вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, новый законопроект был разработан два года назад с учетом рекомендаций Совета безопасности и много раз уже обсуждался.

«Чиновники должны будут указать в декларации не только свое и близкой родни имущество, но и те фирмы, которые ранее им принадлежали, но были переписаны на третьи лица», — сказал Эркин Асрандиев.

В случае, если в декларации указано имущество, стоимость которого превышает трехгодовой доход, Генпрокуратура через суд изымает его в пользу государства. Эркин Асрандиев

Он добавил, что поводом для дополнительной проверки могут послужить также публикации в СМИ и соцсетях.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что концепция, безусловно, нужная и важная, но выдержит ли ГНС такую нагрузку.

«Мы создаем хороший механизм. Должна быть проверка доходов и расходов недобросовестных чиновников. Это должно выявляться. По концепции, по логике вопросов нет. Вопрос, как будет исполняться. Все хорошие инициативы разбиваются о реальность системы», — сказала она.

Представители ГНС не согласились с таким суждением, заявив, что у них достаточно специалистов.