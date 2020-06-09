18:20
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Общество

В каких случаях у чиновника конфискуют имущество, рассказал Эркин Асрандиев

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку депутаты рассматривали в режиме первого чтения изменения в закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности.

По словам вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, новый законопроект был разработан два года назад с учетом рекомендаций Совета безопасности и много раз уже обсуждался.

«Чиновники должны будут указать в декларации не только свое и близкой родни имущество, но и те фирмы, которые ранее им принадлежали, но были переписаны на третьи лица», — сказал Эркин Асрандиев.

В случае, если в декларации указано имущество, стоимость которого превышает трехгодовой доход, Генпрокуратура через суд изымает его в пользу государства.

Эркин Асрандиев

Он добавил, что поводом для дополнительной проверки могут послужить также публикации в СМИ и соцсетях.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что концепция, безусловно, нужная и важная, но выдержит ли ГНС такую нагрузку.

«Мы создаем хороший механизм. Должна быть проверка доходов и расходов недобросовестных чиновников. Это должно выявляться. По концепции, по логике вопросов нет. Вопрос, как будет исполняться. Все хорошие инициативы разбиваются о реальность системы», — сказала она.

Представители ГНС не согласились с таким суждением, заявив, что у них достаточно специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155402/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты: Кубанычбек Жумалиев не владеет 50 компаниями — это ложь
Ужесточение контроля за доходами чиновников. Подробности рассказал вице-премьер
Депутат Бактыбек Сыдыков нарушает закон: владеет компанией мыломоющих средств
Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в декларации свое детективное агентство
В Жогорку Кенеше вступились за Бекешева и потребовали извинений от налоговиков
Депутат Тынчтыкбек Конушбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях
Чиновник айыл окмоту катается на дорогом внедорожнике по Дубаю. Откуда деньги?
Декларация Искендера Матраимова. Депутат прокомментировал публикации в СМИ
Искендер Матраимов опять не указал бизнес супруги в своей декларации
Дастан Бекешев требует создать комиссию и проверить Генпрокуратуру и ГНС
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
9 июня, вторник
18:16
Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении скорейшего выздоровления Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении ск...
18:15
Сотрудники правоохранительных органов до сих пор не получили компенсации
18:11
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
18:02
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $159 миллионов
17:54
В каких случаях у чиновника конфискуют имущество, рассказал Эркин Асрандиев