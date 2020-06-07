В Бишкек из Москвы вернулись еще 460 кыргызстанцев

В Бишкек из Москвы вернулись еще 460 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, 7 июня в КР прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Бишкек. На родину возвращены 460 кыргызстанцев, в том числе 68 детей до двух лет.
«Данный рейс осуществлен во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ввиду большого числа желающих вернуться на родину список пассажиров на данный рейс был сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей медицинских клиник Москвы и представителей посольства КР в России.
Все прибывшие граждане в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения необходимых медицинских процедур.
Работа по возвращению граждан Кыргызстана из-за рубежа продолжается.