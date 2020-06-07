В Бишкек из Москвы вернулись еще 460 кыргызстанцев

В Бишкек из Москвы вернулись еще 460 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, 7 июня в КР прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Бишкек. На родину возвращены 460 кыргызстанцев, в том числе 68 детей до двух лет.

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«Данный рейс осуществлен во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ввиду большого числа желающих вернуться на родину список пассажиров на данный рейс был сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей медицинских клиник Москвы и представителей посольства КР в России.

Фото республиканского штаба. В Бишкек прибыли 460 кыргызстанцев из Москвы

В частности, отбор осуществлялся на основании личных заявлений граждан, в том числе имеющих серьезные проблемы со здоровьем и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, женщин, находящихся на поздних сроках беременности и имеющих малолетних детей, а также людей пожилого возраста. При этом учитывалось наличие ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании «Аэрофлот», которые не были осуществлены из-за сложившейся ситуации.

Все прибывшие граждане в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения необходимых медицинских процедур.

Работа по возвращению граждан Кыргызстана из-за рубежа продолжается.