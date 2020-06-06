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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Операцию ребенку, контактному с больным COVID-19, провели в детской онкологии

В Национальном центре онкологии и гематологии провели операцию четырехлетнему пациенту, который контактировал с инфицированным COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, у мальчика аневризмальная костная киста. Откладывать операцию было нельзя, пациент мог стать инвалидом.

«Врачи делали операцию в полной экипировке средств индивидуальной защиты. Хотя у пациента не выявлена коронавирусная инфекция, но он контактировал с заболевшим COVID-19. Поэтому должны соблюдаться все меры безопасности», — отметили в ведомстве.

По словам хирурга Алмазбека Бабалаева, операция длилась около полутора часов.

«В средствах индивидуальной защиты проводить ее было, конечно, тяжело. В первую очередь запотевали очки. В костюмах душно. Но технически операция была стандартная. Что хорошо, в этой операционной у нас ламинарный поток: воздух постоянно очищается, работает кондиционер. Бригада отработала четко, думаю, мы справились», — рассказал он.

Напомним, что в детском отделении НЦОиГ коронавирус подтвержден у девяти детей, трех родителей и шести медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155072/
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