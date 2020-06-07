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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 июня облачно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 14 минут.

Отключение газа, света, воды

  • до 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

День финансовых и экономических работников Кыргызской Республики

Профессиональный праздник установлен постановлением правительства от 16 апреля 2003 года. Дата 7 июня стала уже третьей в истории Дня финансовых и экономических работников Кыргызстана. Ранее, с 1998 по 2001 год, он отмечался 10 декабря, а с 2001 по 2003 год в последнее воскресенье ноября.

В этот день звучат поздравления в адрес работников финансово-экономической сферы КР, в том числе и от руководства страны, и к этому дню обычно приурочено проведение республиканских съездов и различных конференций ведущих специалистов отрасли.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всем пути их от места произрастания и производства до стола человека.

Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Абдылас Малдыбаев

из интернета
Фото из интернета. Абдылас Малдыбаев

Будущий композитор родился 7 июня (по другим источникам 7 июля) 1906 года в селе Кара-Булак Кеминского района. В 1922-м сочинил на собственные стихи свою первую песню «Акинай», ставшую популярной среди народа.

В 1936 году встречается в Москве с композиторами Владимиром Власовым и Владимиром Фере, вместе с которыми ему суждено стать основоположником отечественной советской музыкальной культуры.

В 1937-м Абдыласу Малдыбаеву присвоено звание заслуженного деятеля искусства КиргССР. В 1939-м по итогам Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве он получил почетное звание народного артиста СССР.

В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и хоров. Сыграл большую роль в создании и развитии кыргызской советской песни, явившись основоположником новых для Киргизии жанров, таких как песни-гимны, песни-марши, романсы и детские песни, хоры, кантаты, оратории.

Скончался 1 июня 1978 года в городе Фрунзе.

из интернета
Фото из интернета. Банкнота номиналом 1 сом с изображением композитора

Имя Абдыласа Малдыбаева с 1978 года носит Кыргызский национальный академический театр оперы и балета. Названа улица в Бишкеке. С 11 апреля 1994-го введена в обращение банкнота номиналом 1 сом с изображением композитора.

Умер просветитель Ишеналы Арабаев

из интернета
Фото из интернета. Ишеналы Арабаев

Кыргызский и казахский просветитель и общественный деятель, организатор филиала партии «Алаш» в городе Пишкеке Ишеналы Арабаев родился в 1882 году в селе Кукбатыш Кочкорского района. Окончив русско-туземную школу, занялся просветительской деятельностью, начал учительствовать.

В 1911 году в Казани издал с собственным предисловием одну из первых книг на кыргызском языке — поэму видного акына-письменника и мыслителя Молдо Кылыча «Кысса Зилзала» («Землетрясение»). В тот же год в соавторстве опубликовал учебник «Обучение скоростному чтению» для казахских и кыргызских детей. Он стоял у истоков кыргызской письменности.

Умер в тюрьме в Ташкенте 7 июня 1933 года, не дожив до суда. Реабилитирован 9 июля 1958 года.

Его именем назван Кыргызский государственный университет в Бишкеке, Уфе установлена памятная доска в честь кыргызского ученого-просветителя Ишеналы Арабаева.

Умер ученый Озгоруш Шаршекеев

Родился 12 апреля 1935 года в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области.

В 1960-1997 годах работал преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Кыргызского национального университета. С 2010 года до конца жизни был профессором кафедры теоретической физики.

Озгоруш Шаршекеев был одним из немногих ученых, проводивших научные исследования по изучению космоса.

Опубликовано и издано более 100 его научных трудов, из них три монографии, а также ряд книг на кыргызском языке для учеников средних школ.

За значительный вклад в развитие кыргызской науки и педагогики награжден званием «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (1993), медалью «Данк» (2001), был лауреатом государственной премии в области науки и техники (2002), в 2010 году удостоен звания «Народный учитель Кыргызской Республики».

Умер в 2017 году.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • на площади Победы открылась ярмарка цветов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155011/
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