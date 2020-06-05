23:19
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Чуйской области предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов

В Чуйской области за несоблюдение санитарных норм предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов. Об этом сообщил полпред правительства в регионе Алтынбек Намазалиев.

Читайте по теме
Владельцы кафе устали от проверок. В Бишкеке прошел очередной рейд

По его словам, на сегодня проверили 683 объекта. В ходе рейдов выясняли, как соблюдаются и выполняются санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Вручены 472 предписания, 45 предупреждений, выписано 96 штрафов на общую сумму 135 тысяч сомов.

«В целях дальнейшего недопущения распространения случаев заражения COVID-19 районные центры профилактики заболеваний и санэпиднадзора проводят рейды по соблюдению норм. Особое внимание уделяется организациям, предоставляющим услуги населению, а также рынкам, магазинам и службам такси», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154995/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
COVID как искусство. Кыргызские дизайнеры создали постеры Stay Home
Сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19. Образовалась давка
Из больницы в Ухане выписали последних троих пациентов, перенесших коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Өзүң үчүн бет кап кий! Базарларда коронавирус коркунучу жогору
Бет кап кийгендиги үчүн депутатты шылдың кылышкан
Носите маски! На рынках наблюдается высокий риск инфицирования коронавирусом
Депутат рассказал, как его обсмеяли на базаре за то, что он носит маску
Бразилия коронавирустан каза болгондордун саны боюнча үчүнчү орунга чыкты
Кыргызстанцам не нужно сдавать ПЦР-анализ, чтобы сходить на прием к врачу
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
5 июня, пятница
23:01
COVID как искусство. Кыргызские дизайнеры создали постеры Stay Home COVID как искусство. Кыргызские дизайнеры создали посте...
22:42
Жители Бишкека недовольны, что коммунальщики разрушают новый асфальт
22:21
В Норвегии дачный поселок за несколько минут ушел под воду
21:53
Клара Сооронкулова: В Кыргызстане хороший закон, но плохие исполнители
21:45
В Чуйской области предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов