В Чуйской области предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов

В Чуйской области за несоблюдение санитарных норм предпринимателей оштрафовали на 135 тысяч сомов. Об этом сообщил полпред правительства в регионе Алтынбек Намазалиев.

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По его словам, на сегодня проверили 683 объекта. В ходе рейдов выясняли, как соблюдаются и выполняются санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Вручены 472 предписания, 45 предупреждений, выписано 96 штрафов на общую сумму 135 тысяч сомов.

«В целях дальнейшего недопущения распространения случаев заражения COVID-19 районные центры профилактики заболеваний и санэпиднадзора проводят рейды по соблюдению норм. Особое внимание уделяется организациям, предоставляющим услуги населению, а также рынкам, магазинам и службам такси», — сказал чиновник.