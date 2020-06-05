Огласить личные данные родственников депутата требует в суде член «Чон казата»

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривается иск депутата парламента Кубанычбека Жумалиева к бывшему сотруднику прокуратуры, члену движения «Чон казат» Сыймыку Жапыкееву.

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По словам адвоката Бактыбека Жумашева, который защищает интересы депутата, в суде представитель Жапыкеева заявил ходатайство о том, чтобы компетентные госорганы предоставили персональные данные родственников Кубанычбека Жумалиева.

«В частности, он попросил истребовать фамилии, года рождения детей, родителей, братьев, сестер Жумалиева, а также его супруги Розы Амановой. Я возразил, поскольку иск подается Жумалиевым в защиту своей чести и достоинства, к этому делу члены семьи моего подзащитного не имеют отношения. В итоге представитель Сыймыка Жапыкеева отозвал ходатайство», — рассказал 24.kg Бактыбек Жумашев.

Напомним, ранее бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев разместил в соцсетях видеообращение, где сообщил, что состояние депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.