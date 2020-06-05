В Кыргызстане 16 тысяч женщин рожают дважды в год

В год в Кыргызстане происходит около 160 тысяч родов, 16 тысяч женщин рожают дважды в год, а больше 30 тысяч — с интервалом в один год. Об этом 24.kg сообщила директор Кыргызского альянса планирования семьи Бактыгуль Бозгорпоева.

По ее словам, очень важно дать время организму для восстановления. «Если женщина соблюдает 2,5-годичный интервал между беременностями, она может за свой репродуктивный период родить 8-10 детей», — сказала Бактыгуль Бозгорпоева.

Она добавила, что есть женщины, которым нельзя рожать из-за эпилепсии, туберкулеза, заболеваний сердца, почек и других проблем со здоровьем. Однако они не прислушиваются к рекомендациям врачей, все равно беременеют и появляются в больнице только перед родами. В результате ежегодно в стране умирает 45-50 женщин.