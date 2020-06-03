Заключенные пожаловались правозащитникам на пытки

Заключенные в Кыргызстане пожаловались сотрудникам Национального центра по предупреждению пыток. Об этом 24.kg сообщила и. о. главы правозащитной организации Динара Саякова.

По ее словам, они посетили с инспекцией закрытые учреждения. «Эксперты отметили, что, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, имеют место пытки, жесткое обращение, а также нарушение условий содержания. Мы получили шесть заявлений от спецконтингента о пытках, три — о жестком обращении. Самое распространенное нарушение — превышение срока пребывания в ИВС. От двух недель до двух месяцев», — рассказала Динара Саякова.

В НЦПП отметили, что женщины, содержащиеся в СИЗО, просят о помощи. Они просят изменить им меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Напомним, подследственные уже обращались через правозащитников к депутатам Жогорку Кенеша и правительству, но ответа нет до сих пор.