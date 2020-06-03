10:23
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Заключенные пожаловались правозащитникам на пытки

Заключенные в Кыргызстане пожаловались сотрудникам Национального центра по предупреждению пыток. Об этом 24.kg сообщила и. о. главы правозащитной организации Динара Саякова.

По ее словам, они посетили с инспекцией закрытые учреждения. «Эксперты отметили, что, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, имеют место пытки, жесткое обращение, а также нарушение условий содержания. Мы получили шесть заявлений от спецконтингента о пытках, три — о жестком обращении. Самое распространенное нарушение — превышение срока пребывания в ИВС. От двух недель до двух месяцев», — рассказала Динара Саякова.

В НЦПП отметили, что женщины, содержащиеся в СИЗО, просят о помощи. Они просят изменить им меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Напомним, подследственные уже обращались через правозащитников к депутатам Жогорку Кенеша и правительству, но ответа нет до сих пор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154604/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
С проверкой заключенных на коронавирус придется подождать. Нет ПЦР-тестов
Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным
ПЦР-тесты на коронавирус ждут правозащитники. Без них не пускают к осужденным
Кража нефти в Ноокене. На подозреваемого оказали психологическое давление
Правозащитники просят Минздрав проверить заключенных на коронавирус
Бывшего начальника СИЗО-1 Марса Джусупбекова оправдали
В бишкекском ИВС большое скопление задержанных и есть угроза заражения COVID-19
ГСИН: Подследственные в Бишкекском СИЗО-1 боятся заражения коронавирусом
Родные заключенных жалуются на бюрократию со сдачей ПЦР-анализов на коронавирус
В Бишкеке адвоката не впустили в СИЗО без справки об отсутствии коронавируса
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
3 июня, среда
10:22
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распро...
10:17
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,3 миллиона человек
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня
10:12
В Кыргызстане от коронавируса вылечили еще 46 человек
10:11
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 26 человек. Всего — 1 871