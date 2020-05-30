Кыргызстан получил гумпомощь из Южной Кореи. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, Минздрав получил ПЦР-тесты, а также лабораторное оборудование.

Планируется оснастить лабораторию в Иссык-Кульской области. «Во всех регионах будут при необходимости проводить вирусологические исследования и делать скрининг», — сказал Нурболот Усенбаев.

Ранее сообщалось, что правительство Кореи выделило Кыргызстану $300 тысяч для борьбы с коронавирусом. Кроме того, усилиями посольства КР в Корее привлекли гуманитарную помощь на сумму более $28 тысяч.