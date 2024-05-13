Сом немного подорожал относительно доллара, евро и российского рубля

За выходные доллар, российский рубль и евро немного подешевели относительно сома, курс тенге остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,33-88,4 сома, продают — по 89,2-89,22 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 88,35 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро также немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,8-94,9 сома, продают — 95,7-95,8 сома. Официальный курс евро 95,16 (снижение на 0,1 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,947-0,95 сома, продают — по 0,97-0,972 сома. Номинальный курс — 0,9548 сома (снижение на 0,2 процента).

Курс казахского тенге подрос. Его покупают по 0,1358-0,14 сома, продают — 0,205-0,206. Официальный курс — 0,2011 сома.

Нацбанк Кыргызстана в мае уже скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это шестая валютная интервенция. Всего Нацбанк изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.

Отметим, что Национальный банк называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.