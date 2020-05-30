Оскорбление патруля в Бишкеке. Девушке переквалифицировано обвинение

Обвинение девушке, оскорбившей патрульную милицию в Бишкеке, изменили. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что ранее дело было возбуждено по статье «Хулиганство» УК КР. После его переквалифицировали на статью «Угроза или насилие в отношении представителя власти — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, к лицам».

«Санкции обеих статей одинаковые. Обвиняемой грозит наказание в виде исправительных работ до трех лет, штафа от 180 до 220 тысяч сомов или лишения свободы до 2,5 года. Дело передано в суд», — сообщили редакции.

Напомним, 13 апреля в Бишкеке девушка поскандалила с милиционерами. Она выразилась нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов, а также выкрикивала оскорбительные высказывания в адрес кыргызов и представителей власти. Девушку посадили в СИЗО на 15 суток, а позже отпустили под домашний арест.

