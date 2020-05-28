Калича Умуралиева об уголовном деле и обыске в ее кабинете

Начальник муниципального предприятия «Городские парки» мэрии Бишкека Калича Умуралиева прокомментировала журналистам обыски в своем кабинете и начавшееся уголовное преследование.

По ее словам, заявление написал некий Таджибаев, который хотел установить в парке «Ынтымак» коммерческую точку.

«Он заплатил за два месяца 50 тысяч, которые были оприходованы в соответствии с законом. Договор позволяет мне принимать оплату за два месяца. Я не понимаю, почему возбуждено уголовное дело», — сказала Калича Умуралиева.

Глава «Городских парков» добавила, что ее ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела по статье 237 УК КР «Коммерческий подкуп».

«Не понимаю, что происходит», — добавила она.

Известно, что уголовное преследование Каличи Умуралиевой начал ГКНБ. Сейчас она вместе с адвокатом направляется к следователю.

Ранее сообщалось о задержании Каличи Умуралиевой.