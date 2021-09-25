Калича Умуралиева vs парк имени Панфилова. Кто должен управлять зоной отдыха

Глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева обратилась в Бишкекский городской кенеш с просьбой не продлевать договор аренды с ОсОО «Детские развлечения», которое управляет парком имени Панфилова.

По ее словам, у парка рекреационное значение, а не развлекательное. В связи с этим она попросила передать управление парком мэрии, а вернее, возглавляемому ею предприятию.

Калича Умуралиева тогда заявила, что если территорию передадут «Городским паркам», то оно приведет его в первоначальный вид — очистит от аттракционов и кафе.

Но отдавать парк ОсОО «Детские развлечения», которое сейчас управляет зоной отдыха, не намерено. Противостояние мунипалитета и частной компании дошло до взаимных жалоб в правоохранительные органы. Так кто же должен управлять парком? Журналист 24.kg выслушала мнение обеих сторон.