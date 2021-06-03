Озеро Комсомольское в столичной Карагачевой роще готовят для отдыха горожан

В Бишкеке планируют запустить озеро Комсомольское в Карагачевой роще. Об этом 24.kg сообщила глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, сейчас предприятие проводит подготовительную работу. «Планируем к 10 июня уже наполнить одно озеро. Провели тендер, закупили песок, соль и хлористый кальций для обеззараживания воды», — сказала она.

Калича Умуралиева не исключает, что второй водоем парка — озеро Пионерское также будет запущено. «Посмотрим, сколько будет народу. Но если заполним оба, то одно отведем для купания, а второе — для катания на катамаранах, лодках», — отметила она.