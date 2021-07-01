16:38
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Общество

В Парке здоровья хотят установить юрту. Пользователи Сети возмущаются

В Парке здоровья хотят установить юрту. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава бишкекского муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

«Объявили тендер на юрту. Выиграл человек из Кызыл-Туу. Приехали посмотреть. Круто. Будем устанавливать в Парке здоровья. Хоть какое-то украшение в парке», — написала она.

По данным госзакупок, тендер на покупку национальной юрты, шатра, инсектицидов и гербицидов проводился 18 июня.

Конкурс выиграла компания «Байхан Сервис», которая предложила юрту за 204 тысячи 500 сомов.

Идею муниципального предприятия кыргызстанцы восприняли по разному. Кто-то поддержал, кто-то раскритиковал. В частности, пользователь Жапар Усенов считает, что для парка украшение в виде юрты не нужно.

«Как вы не поймете, зайдите в интернет, посмотрите, как выглядят парки, где люди спортом занимаются. Комфортный город, это когда у людей есть выбор среди разных городских территорий: для тех, кто хочет погулять и пофотаться — «Ынтымак», покататься на каруселях — парк Панфилова, для спорта и активного отдыха — «Здоровье», погулять по лесу — имени Ататюрка. Важно сохранить эти концептуальные особенности парков, и все группы граждан будут счастливы», — поделился мнением Жапар Усенов.

Пользователь Нурайым Рыскулова поддержала его позицию.

«Отличное стремление улучшить что-то, но согласна с Жапаром Усеновым, зачем в парке юрта? Там есть милые навесы со скамьей вдоль беговой дорожки. Парк и называется «Здоровье», чтобы держать себя в тонусе, а не в юрте сидеть», — написала она.

Начальник бишкекского муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева не стала 24.kg комментировать происходящее и объяснять, для каких целей будет устанавливаться юрта и как она будет функционировать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199572/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Озеро Комсомольское в столичной Карагачевой роще готовят для отдыха горожан
Запретила ставить батут в парке. На Каличу Умуралиеву пожаловались в прокуратуру
Для сохранения парков Бишкека нужно создать комитеты по их защите
Вместо крыши небо голубое, или Как ремонт в Карагачевой роще провели
Ремонт на двойку, или Почему в парке имени Фучика не работают туалеты
Почти 10 тысяч саженцев высадили горожане и организации в парках Бишкека
Ломают скамейки. У «Городских парков» появилась собственная столярная мастерская
Уголовное дело в отношении главы МП «Городские парки» прекращено
В БГК хотят отстранить Каличу Умуралиеву от работы на время следствия
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Бизнес
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Программа лояльности сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
1 июля, четверг
16:35
На 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов На 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культу...
16:33
В Парке здоровья хотят установить юрту. Пользователи Сети возмущаются
16:16
Житель Чуйской области подозревается в убийстве своей 73-летней матери
16:07
Кыргызстану передали мобильные медицинские комплексы «Караван здоровья»
15:49
Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов