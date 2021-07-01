В Парке здоровья хотят установить юрту. Пользователи Сети возмущаются

В Парке здоровья хотят установить юрту. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава бишкекского муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

«Объявили тендер на юрту. Выиграл человек из Кызыл-Туу. Приехали посмотреть. Круто. Будем устанавливать в Парке здоровья. Хоть какое-то украшение в парке», — написала она.

По данным госзакупок, тендер на покупку национальной юрты, шатра, инсектицидов и гербицидов проводился 18 июня.

Конкурс выиграла компания «Байхан Сервис», которая предложила юрту за 204 тысячи 500 сомов.

Идею муниципального предприятия кыргызстанцы восприняли по разному. Кто-то поддержал, кто-то раскритиковал. В частности, пользователь Жапар Усенов считает, что для парка украшение в виде юрты не нужно.

«Как вы не поймете, зайдите в интернет, посмотрите, как выглядят парки, где люди спортом занимаются. Комфортный город, это когда у людей есть выбор среди разных городских территорий: для тех, кто хочет погулять и пофотаться — «Ынтымак», покататься на каруселях — парк Панфилова, для спорта и активного отдыха — «Здоровье», погулять по лесу — имени Ататюрка. Важно сохранить эти концептуальные особенности парков, и все группы граждан будут счастливы», — поделился мнением Жапар Усенов.

Пользователь Нурайым Рыскулова поддержала его позицию.

«Отличное стремление улучшить что-то, но согласна с Жапаром Усеновым, зачем в парке юрта? Там есть милые навесы со скамьей вдоль беговой дорожки. Парк и называется «Здоровье», чтобы держать себя в тонусе, а не в юрте сидеть», — написала она.

Начальник бишкекского муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева не стала 24.kg комментировать происходящее и объяснять, для каких целей будет устанавливаться юрта и как она будет функционировать.