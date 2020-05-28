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Общество

На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41,7 тысячи человек

На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41 тысяча 727 человек. Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

Напомним, регистрация завершилась 15 мая. Дополнительная регистрация на ОРТ пройдет 20 и 23 июня.

Общереспубликанское тестирование пройдет 21-25 июня, результаты выпускники получат 13-19 июля.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154065/
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