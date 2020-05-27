Из Екатеринбурга (Россия) 30 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует совершить рейс в Ош. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кыргызстана.

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По его данным, из Екатеринбурга вывезут остро нуждающихся в возвращении на родину, граждан с тяжелыми заболеваниями, инвалидов, лиц преклонного возраста, беременных женщин и женщин с маленькими детьми.

Список вылетающих составляют с учетом обращений граждан, а также предложений руководителей кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа и наличия ранее приобретенных билетов авиакомпании «Уральские авиалинии». Билеты будут продавать накануне рейса в специально определенных кассах по согласованному списку.

Отметим, что сейчас в Уральском федеральном округе находятся более 600 граждан Кыргызстана, желающих вылететь домой.

