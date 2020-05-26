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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Призывы к насилию нашли эксперты в обращениях экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева

Следственной службой МВД по выступлениям экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева на интернет-страницах социальных сетей проведена лингвистическая экспертиза в Государственной судебно-экспертной службе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что согласно заключению лингвистической экспертизы ГСЭС, в высказываниях Сыймыка Жапыкеева имеются призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами. То есть, в его словах имеются признаки преступления, предусмотренные статьей «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

«По досудебному производству проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в МВД.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, не указали в декларациях почти 50 компаний. 

Экс-сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у Кубанычбека Жумалиева состояние в $2,5 миллиарда, и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывами к народу проверить законность приобретения их имущества. 

Депутат подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153838/
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