Самовольно захватили газон. Калича Умуралиева требует от кофейни вернуть землю

Директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева рассказала 24.kg, что владельцы одной из столичных кофеен на улице Тоголока Молдо незаконно захватили участок газона и собираются на нем построить детскую площадку.

По ее словам, она обращалась к руководству МП «Бишкекглавархитектура», чтобы выяснить, есть ли разрешение у бизнесменов на эту постройку — оказалось, что нет. «Получается, что они захватили этот участок «зеленки». По какому праву, мне интересно. И вообще, зачем этой кофейне детская площадка? Напротив прекрасный сквер, я еще ребенком там гуляла, пусть мамочки-посетительницы туда своих детей и отправляют играть», — предложила чиновница.

Она считает, что такой бизнес, когда владельцы заведений в обход закона захватывают участки и вырубают деревья и кустарники, не должен развиваться в Бишкеке.