16:27
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Самовольно захватили газон. Калича Умуралиева требует от кофейни вернуть землю

Директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева рассказала 24.kg, что владельцы одной из столичных кофеен на улице Тоголока Молдо незаконно захватили участок газона и собираются на нем построить детскую площадку.

По ее словам, она обращалась к руководству МП «Бишкекглавархитектура», чтобы выяснить, есть ли разрешение у бизнесменов на эту постройку — оказалось, что нет. «Получается, что они захватили этот участок «зеленки». По какому праву, мне интересно. И вообще, зачем этой кофейне детская площадка? Напротив прекрасный сквер, я еще ребенком там гуляла, пусть мамочки-посетительницы туда своих детей и отправляют играть», — предложила чиновница.

Она считает, что такой бизнес, когда владельцы заведений в обход закона захватывают участки и вырубают деревья и кустарники, не должен развиваться в Бишкеке. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153722/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
На мини-Арбате на улице 7 Апреля просят установить еще скамейки
Лесным хозяйствам страны купили более 205 тысяч саженцев плодовых деревьев
Житель Бишкека просит убрать упавшие ветки
В Бишкеке жители микрорайона просят «Зеленстрой» убрать обвалившиеся ветки
Дерево упало на машину? В мэрии Бишкека рассказали, как получить компенсацию
Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка ранее просила его спилить
В Бишкеке в результате снегопада упало больше 60 деревьев
Реконструкция сквера имени Горького завершится в апреле
Кто виноват? На улице Каралаева в Бишкеке засохли деревья
Жители микрорайона «Тунгуч» просят сделать им зону отдыха. Место они нашли
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
Новые правила проезда в&nbsp;общественном транспорте: маски и&nbsp;дистанция обязательны Новые правила проезда в общественном транспорте: маски и дистанция обязательны
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
24 мая, воскресенье
16:25
Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО дискриминационной Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон...
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на беспредел на улице Шопокова
15:51
Самовольно захватили газон. Калича Умуралиева требует от кофейни вернуть землю
15:04
МВД хочет внести поправки в УПК: будут прослушивать свидетелей
14:33
В Бишкеке на линию выйдут 110 троллейбусов и 112 автобусов