Новое положение о приемных семьях разработало Минтруда и соцразвития

Министерство труда и социального развития разработало новое положение о приемной семье. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, государственная политика в сфере социальной защиты направлена на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье. Для этого принимаются меры по раннему выявлению и социальному сопровождению семей с детьми, пребывающих в трудной жизненной ситуации, развитию приемных семей. Однако, несмотря на все это, количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, постоянно увеличивается.

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В ведомстве добавляют, что в октябре 2012 года принято постановление правительства «О приемной (фостерной) семье». За это время создано 67 приемных семей, в которых получили услуги ухода и воспитания 152 ребенка.

Но в документе есть разночтения в отношении одной и той же функции, нет четких норм об организационно-правовых и финансовых механизмах. Например, положение не учитывает потребность устройства четырех и более детей из одной многодетной семьи.

В новой редакции прописан порядок отбора, создания приемной семьи, устройства ребенка, его содержания и воспитания, а также выхода из приемной семьи.

В положении вводится специализация: приемные семьи долгосрочного пребывания детей и приемные семьи временного пребывания.

Проектом предлагается форма финансирования на основе прожиточного минимума для ребенка определенного возраста, установленного Национальным статистическим комитетом.