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Власть

Положение о приемной семье изменят, упростив процедуры оформления документов

Министерство здравоохранения и социального развития предлагает поправки в положение о приемной семье. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Определяется порядок организации приемной семьи и передачи ей ребенка, а также прописаны контроль за условиями жизни и воспитания детей в приемной семье и то, как семья обеспечивается.

На содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, предусмотрены ежемесячные выплаты, которые установлены в размере двух прожиточных минимумов. По данным Национального статистического комитета, этот размер составляет 6 тысяч 612 сомов.

Вместе с тем, согласно предоставляемой Нацстаткомом ежеквартальной информации, дети разделены на три возрастные группы: до семи лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 17 лет. Но последняя категория не совсем соответствует требованиям методики расчета прожиточного минимума, так как там указан возраст не до 18 лет, а до 17 лет, и, соответственно, не ясно, входят ли в нее дети до 17 лет или до 17 лет включительно, то есть до совершеннолетия.

Согласно положению, дети в приемной семье могут воспитываться до совершеннолетия, то есть до достижения 18 лет.

В проекте предусматривается, что выплаты на содержание получат и дети от 17 до 18 лет.

Для совершенствования формы типового договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью дополнительно включена графа о его данных.

Упрощена процедура получения заключения о том, что та или иная семья может стать приемной. Оно будет направлено в электронной форме через государственный портал электронных услуг посредством личного кабинета при наличии у заявителя квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, в целях облегчения сбора необходимых документов справка о наличии либо отсутствии судимости запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/vlast/202153/
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