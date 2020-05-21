Вывоз граждан КР из Оренбурга. Один пассажир задержан с поддельным паспортом

При вылете из Оренбурга задержали гражданку Кыргызстана с поддельным паспортом. Об этом сообщило посольство КР в России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

«Еще двое кыргызстанцев, имеющих российские паспорта, не смогли пересечь границу», — отметили в посольстве.

Ночью из Оренбурга в Бишкек прибыли чартерным рейсом 167 граждан Кыргызстана. В ближайшее время посольство планирует вывезти остальных 400 граждан автобусами.

Посольство призывает граждан, желающих выехать в Оренбургскую область с надеждой пересечь российско-казахстанскую границу, воздержаться от поездки, чтобы не попасть в затруднительное положение.

«Возле метро «Добрынинская» в Москве аферисты пытаются продать бланки посольства, на основании которых формируют списки соотечественников, вылетающих на родину. Информируем, что бланки выдают бесплатно. Просим остерегаться мошенников, которые с целью наживы призывают и распространяют в социальных сетях о якобы формировании списка для вылета из аэропортов «Домодедово» и «Жуковский», что не соответствует действительности», — предупреждает посольство.