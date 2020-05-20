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Общество

Коррупция в Госагентстве связи. Задержанных сотрудников ГКНБ водворили в СИЗО-1

Задержанных в рамках уголовного дела по коррупции в Госагентстве связи сотрудников ГКНБ водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что М.Н. и М.С. взяли под стражу до 12 июля.

«Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. О мере пресечения в виде содержания под стражей ходатайствовал представитель межведомственной следственной группы», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153287/
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