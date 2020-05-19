Только один день в мае можно оформить авто с истекшим сроком доверенности

Отделы госучреждения «Унаа» и центры обслуживания населения, временно приостановившие деятельность в связи с чрезвычайным положением, 21 мая 2020 года возобновят работу. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

В ведомстве напомнили, что те, у кого истекли сроки доверенности на транспортные средства в период чрезвычайного положения, могут осуществить регистрационные действия в первый рабочий день отделов ГУ «Унаа».

21 мая отделы госучреждения «Унаа» будут работать до 20.00.

Но принимать они будут только тех граждан и юридических лиц, у которых истекли сроки доверенности на транспортные средства. Это делается для избежания больших очередей и соблюдения необходимой дистанции между заявителями.

ГРС в лице ГП «Инфоком» также ускорила процесс открытия дополнительных ЦОНов в Бишкеке, которые разгрузят действующий крупный ЦОН-3, находящийся на бульваре Молодой Гвардии, 4. Они также начнут работу вместе с другими центрами обслуживания населения.