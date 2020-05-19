Приехавшие из Соль-Илецка дали письменное обещание соблюдать домашний карантин. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, скандал в обсерваторе «Семетей» произошел из-за недостоверной информации.

«Мы им объяснили весь алгоритм наших действий. В обсерваторе остались 19 человек, которые были в контакте с зараженными. Первое обследование выявило 56 заболевших, затем их стало 58. Мы не отпускали всех домой, потому что решили провести анализ повторно», — отметил он.

По словам замминистра, приехавшие из России дали письменное обещание соблюдать домашний карантин.

Накануне кыргызстанцы, находящиеся в обсервации, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.