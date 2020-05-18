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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев из Оренбурга (Россия) вывезут самолетом. Но не всех

Проработан вопрос организации чартерного рейса по маршруту Оренбург — Бишкек, запланированного на 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

По ее данным, приоритет будет отдан беременным женщинам, пожилым, родителям с малолетними детьми и тем, кто проходил курсы лечения в российских медицинских учреждениях.

«По прибытии в республику все пассажиры в установленном порядке будут помещены под наблюдение в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур», — проинформировали в ведомстве и добавили, что организация авиарейса стала возможной благодаря договоренностям МИД КР и РФ о взаимной поддержке граждан двух стран.

Работа по возвращению кыргызстанцев, находящихся в иностранных государствах, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153135/
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