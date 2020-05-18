09:09
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество

Правительство готово отправлять лекарства в регионы при необходимости

«На сегодня лекарственных препаратов достаточно, и по мере необходимости мы будем их направлять в нужный регион», — заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить контроль в очаговых регионах страны. Например, направлены дополнительные силы в Нарын. Речь идет о пяти мобильных бригадах.

«В случае нехватки медикаментов уведомляйте нас сразу. Нельзя забывать о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения. Пусть каждый знает, что въезд в регионы существенно ограничен, особенно в Бишкек. В столицу могут въехать только те, кто задействован на объектах, работа которых разрешена. Это, безусловно, временная мера, принятая ради обеспечения безопасного будущего каждого из нас», — заметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153065/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство требует от ГСИН минимизировать контакты с осужденными
Кубатбек Боронов: Каждый из нас устал, но сейчас не время расслабляться
Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Выданные ранее комендатурой пропуска завтра станут недействительными
В Бишкеке снова установят блокпосты
Самодеятельностью с блокпостами в селах наконец озаботились в правительстве
В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
Чиновники должны помогать гражданам с получением пропусков
В Кыргызстане предприятия будут проверять на соблюдение санитарных норм
В Бишкеке кафе и рестораны могут возобновить работу после снятия режима ЧП
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
С&nbsp;зараженным COVID-19 работником гипермаркета Бишкека контактировали 48&nbsp;человек С зараженным COVID-19 работником гипермаркета Бишкека контактировали 48 человек
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
18 мая, понедельник
08:56
В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: требуют отпустить их домой В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: требуют...
08:48
На ржавую воду жалуются жители микрорайона «Восток-5»
08:30
Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду
08:24
Правительство требует от ГСИН минимизировать контакты с осужденными
08:12
Правительство готово отправлять лекарства в регионы при необходимости
17 мая, воскресенье
23:30
Более 10,1 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за последние 3,5 месяца
23:14
Кубатбек Боронов: Каждый из нас устал, но сейчас не время расслабляться
22:33
Жителей многоквартирного дома в Бишкеке топит. Необходима замена труб
21:31
В Токмаке скот продают прямо на дороге