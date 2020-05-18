Правительство готово отправлять лекарства в регионы при необходимости

«На сегодня лекарственных препаратов достаточно, и по мере необходимости мы будем их направлять в нужный регион», — заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить контроль в очаговых регионах страны. Например, направлены дополнительные силы в Нарын. Речь идет о пяти мобильных бригадах.

«В случае нехватки медикаментов уведомляйте нас сразу. Нельзя забывать о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения. Пусть каждый знает, что въезд в регионы существенно ограничен, особенно в Бишкек. В столицу могут въехать только те, кто задействован на объектах, работа которых разрешена. Это, безусловно, временная мера, принятая ради обеспечения безопасного будущего каждого из нас», — заметил чиновник.