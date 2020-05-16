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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане с 18 мая возобновят авиа- и железнодорожное транспортные сообщения

В Узбекистане с 18 мая частично возобновят авиа- и железнодорожное транспортные сообщения. Об этом сообщают региональные СМИ.

Уточняется, что с 18 мая возобновятся полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом.

Кроме того, с понедельника начнется движение высокоскоростного поезда «Афросиеб» в Навои, Бухару и Карши, а также пассажирских поездов в Ферганскую долину.

При этом соответствующие ведомства и физические лица обязаны соблюдать все правила карантина.

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом также утвердила временное положение о порядке оказания услуг и соблюдения правил на авиа- и железнодорожном транспорте в период карантина. Нарушителей правил будут привлекать к административной ответственности.

Отметим, в Узбекистане на сегодня зарегистрировано 2 тысячи 686 человек с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152993/
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