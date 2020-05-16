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Общество

Не получили обещанные выплаты. Флешмоб устроили медики скорой помощи Армавира

Работники скорой помощи города Армавира Краснодарского края России устроили флешмоб и записали видеообращению президенту. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам медработников, они не получили обещанные выплаты за работу во время пандемии коронавируса. Эти дополнительные средства выделятся за особые условия труда и повышенную нагрузку.

«Мы армавирская скорая помощь, мы не получили обещанные выплаты, ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители. Никто, ни рубля, ни копейки», — заявили работники.

Сообщается также, что прокуратура Краснодарского края уже начала проверку по сообщению о невыплате в Армавире доплат врачам.

«Сотрудники органов прокуратуры встретятся с руководством и коллективом этой станции скорой помощи. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В Минздраве РФ утверждают, что деньги на выплаты во все медучреждения Краснодарского края были переведены вовремя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152991/
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