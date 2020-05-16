Санитарно-карантинные мероприятия в Бишкеке и Оше будут усилены. Такое решение принято сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба.

Уточняется, что по итогам заседания дано несколько поручений по усилению санитарно-карантинных мероприятий в Бишкеке и Оше, а также в Ат-Башинском районе и айыльном округе Каныш-Кыя Чаткальского района, где действует карантинный режим в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Отметим, ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что в Нарыне также эпидемиологическая обстановка остается сложной. Он пригрозил привлечь руководителей госорганов к ответственности, если ситуация не изменится к лучшему.