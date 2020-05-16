Минсоцразвития совместно с ООН намерено искоренить насилие над женщинами

Министерство труда и социального развития совместно с ООН в Кыргызстане в рамках инициативы Spotlight (Луч света) приступило к осуществлению инициативы, направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с момента запуска программы удалось реализовать инициативы, направленные на предотвращение или разрешение случаев семейного насилия в условиях пандемии.

«Была усилена работа горячих линий 111 и 112, которые перенаправляют звонки для получения консультации психологов. Создаются мобильные группы помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия в период чрезвычайных и кризисных ситуаций и ограничения прав граждан на передвижение. Кроме этого, организованы безопасные места для женщин, где оказывается психологическая и юридическая помощь», — проинформировали в Минсоцразвития.