В Нарыне установят дополнительные блокпосты

В Нарыне установят еще четыре дополнительных блокпоста. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, такие меры приняты из-за того, что в регионе увеличивается количество зараженных коронавирусом людей.

«В последнее время в регионе также растет число приезжих из Бишкека. Установка дополнительных блокпостов связана еще и с этой причиной. Усилится контроль на посту, который расположен на трассе по направлению Бишкек — Нарын — Торугарт, и в обратную сторону», — сказал Нурбек Молдокадыров.

Напомним, в Нарыне коронавирус выявлен у 57 человек. Всего по республике COVID-19 диагностирован у 1 тысячи 117 кыргызстанцев.