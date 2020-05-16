Мэр Нарына рассказал о заболевших коронавирусом жителях региона

В Нарыне в настоящий момент от коронавируса лечатся 57 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, из общего числа заболевших инфицированы 15 медиков и 15 милиционеров.

«Растет количество больных среди медицинских работников. К сожалению, они заразили членов своих семей. Из числа сотрудников МВД коронавирус диагностирован у 15 человек, количество контактных лиц составило 10 человек. В роддоме заражены 13 пациентов, из них пять — выписаны под домашний карантин. Итого от коронавируса лечатся 57 человек. Также коронавирус выявлен у одного сотрудника строительной компании», — сказал Нурбек Молдокадыров.

В Кыргызстане за весь период число зараженных коронавирусом составило 1 тысячу 117 человек. Из них выздоровели 783 пациента.