Возродить промысел карпов на Иссык-Куле планирует ООН

В Тюпском инкубационном цехе Иссык-Кульской области в этом году получили 15 миллионов икринок карпа. Об этом 24.kg сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По ее данным, оплодотворенная икра, заложенная в аппараты, взращивается в цехе и уже после распространяется среди фермеров для зарыбления прудов и личного потребления.

«15 миллионов икринок — это почти в пять раз больше, чем они произвели в течение 2019 года. Такого показателя не было замечено с советских времен. Икринки также запустят в озеро Иссык-Куль, чтобы восстановить промысел карпа в озере», — рассказали в организации.