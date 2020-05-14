Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 85 тысяч 63. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 347 тысяч 18 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 390 тысяч 406), России (242 тысячи 271), Великобритании (230 тысяч 985), Испании (228 тысяч 691), Италии (222 тысячи 104), Бразилии (190 тысяч 137) и Франции (178 тысяч 184).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,5 миллиона, за сутки показатель вырос на 55 тысяч 133 человека.
В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 82 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 417, Узбекистане — 2 тысячи 612, Таджикистане — 801.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.