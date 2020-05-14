Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 85 тысяч 63. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 347 тысяч 18 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 390 тысяч 406), России (242 тысячи 271), Великобритании (230 тысяч 985), Испании (228 тысяч 691), Италии (222 тысячи 104), Бразилии (190 тысяч 137) и Франции (178 тысяч 184).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,5 миллиона, за сутки показатель вырос на 55 тысяч 133 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 297 тысяч 197 человек. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 233. В том числе в США скончались 84 тысячи 119 человек, Великобритании — 33 тысячи 264, в Италии — 31 тысяча 106, Испании — 27 тысяч 104, Франции — 27 тысяч 77.

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 82 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 417, Узбекистане — 2 тысячи 612, Таджикистане — 801.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.