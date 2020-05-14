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Общество

Частные компании продолжают оказывать помощь нуждающимся семьям

С введением режима чрезвычайной ситуации и далее чрезвычайного положения в Кыргызстане ОАО «Кыргызалтын» продолжает оказывать гуманитарную помощь нуждающимся семьям Тогуз-Тороуского и Кеминского районов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Тогуз-Тороуском районе гуманитарную помощь получили 100 семей, в Кеминском районе — 150. Каждой семье выдали муку, растительное масло, макароны и чай. Списки получающих были сформированы на основе базы данных органов местного самоуправления. Продуктовые наборы распределили среди людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малоимущих семьей.

«Вся гуманитарная помощь доставлена каждой семье адресно сотрудниками ОАО «Кыргызалтын», чтобы не допускать скопления людей на местах. Пандемия коронавируса — это общая проблема, и никто не должен оставаться в стороне. В такое непростое время взаимопомощь крайне необходима», — отметил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов.

Помощь отдельно оказывают и совместные с иностранными инвесторами предприятия ОАО «Кыргызалтын», как ОсОО «Алтынкен», ОсОО «Макмал Голд Компани» и «Эти Бакыр Терексай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152715/
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