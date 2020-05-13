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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Место медсестры стоит до 20 тысяч сомов. Медики Лейлека пожаловались президенту

Сотрудники районной больницы Лейлекского района просят президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, генерального прокурора Откурбека Жамшитова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова обратить внимание на коррупцию в медучреждении. Об этом говорится в обращении главных медсестер отделения больницы.

По их словам, директор больницы Асан Кожомов ущемляет их права и оказывает на них давление.

«Асан Кожомов работу в больнице превратил в бизнес. Он открывает лишние вакансии и берет на работу внештатников. Все, кто устраивается на работу, отдали главной медсестре больницы Сайрагуль Асатовой от 10 до 20 тысяч сомов. Некоторые говорят, что деньги давали лично директору», — пишут медики районной больницы.

Они отметили, что Асан Кожомов пользуется имуществом больницы как собственным.

«Он продал тополя на территории больницы по 5 тысяч сомов. Из хозяйственной части больницы пропал мотор септика, трансформатора и движок морга. Все это надо расследовать. Кроме того, есть факты незаконных тендеров, выдачи заработной платы сотрудникам, находящимся в декрете, необоснованное увольнение и давление на сотрудников пенсионного возраста», — пишут медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152629/
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