Швейцария помогла запустить кол-центры в Кыргызстане для борьбы с COVID-19

В Кыргызстане запускаются кол-центры при областных центрах семейной медицины для предоставления своевременной и квалифицированной медицинской консультации по предотвращению распространения COVID-19 среди населения страны. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в КР.

Единый номер кол-центров — 118.

В каждый из них привлечено по четыре оператора: две медсестры и два обученных ординатора, которые работают с 8.00 до 20.00.

Кол-центры уже начали работать в Чуйской и Нарынской областях. В течение недели откроются еще пять в остальных регионах.

При получении звонков от людей с жалобами на симптомы, схожие с симптомами коронавируса, операторы проводят быструю клиническую оценку состояния пациента в соответствии с алгоритмом и передают всю информацию мобильным бригадам. Далее мобильные бригады оценивают эпидемиологическую ситуацию на месте, проводят тест на COVID-19 и при необходимости госпитализируют пациентов.

Эта работа проводится в рамках швейцарского проекта «Реформы медицинского образования в КР».