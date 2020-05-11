В Нарынской области заразился коронавирусом 31 медик. Об этом в прямом эфире сообщил полномочный представитель правительства в регионе Эмилбек Алымкулов.

По его словам, вирус выявлен у 7 врачей, 17 медсестер и 7 санитарок.

«Кроме этого, заразились сотрудники УВД области. Вместо заболевших сейчас службу несут сотрудники из районных отделов милиции, а также из Бишкека прибыли дополнительные силы», — сообщил он.

В регионе общее число выявленных случаев коронавируса — 130, из них 90 выздоровели. Больше всех зараженных в Ат-Башинском районе — 70.